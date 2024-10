“Devi lasciare la scuola”. Amici 24, tocca a Maria De Filippi dare la brutta notizia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Importante svolta ad Amici 24, dopo l’ultima registrazione della puntata che poi sarà trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 27 ottobre. Ci sono state diverse anticipazioni, riportate in particolare dal sito Blastingnews, ma una di queste è stata senz’altro la più interessante, dato che un’allieva ha dovuto lasciare lo studio dopo quanto accaduto. Ma andando per ordine, prima di soffermarci su questa allieva di Amici che è stata costretta a lasciare lo studio, possiamo anticiparvi che sono stati ospiti Amadeus e Virna Toppi che si sono resi protagonisti delle valutazioni dei cantanti e dei ballerini. Invece come ospite musicale, che dunque si è esibita davanti a Maria e a tutto il pubblico, c’è stata Alessandra Amoroso. Leggi anche: “Non sono un ca****”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Importante svolta ad24, dopo l’ultima registrazione della puntata che poi sarà trasmessa su Canale 5 nel pomeriggio di domenica 27 ottobre. Ci sono state diverse anticipazioni, riportate in particolare dal sito Blastingnews, ma una di queste è stata senz’altro la più interessante, dato che un’allieva ha dovutolo studio dopo quanto accaduto. Ma andando per ordine, prima di soffermarci su questa allieva diche è stata costretta alo studio, possiamo anticiparvi che sono stati ospiti Amadeus e Virna Toppi che si sono resi protagonisti delle valutazioni dei cantanti e dei ballerini. Invece come ospite musicale, che dunque si è esibita davanti ae a tutto il pubblico, c’è stata Alessandra Amoroso. Leggi anche: “Non sono un ca****”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chi è Rebecca, la ballerina di Amici 24 che potrebbe lasciare lo show di Canale 5 - Emotiva, ma disposta a mettersi in gioco per vivere il momento. Chi c'è dietro la ballerina che sta partecipando al programma delle reti Mediaset? (movieplayer.it)

A Genova arriva l'app per monitorare familiari e amici al pronto soccorso: come funziona - In via sperimentale dal 5 novembre al San Martino, ma con la possibilità poi di essere estesa anche agli altri ospedali della città ... (genovatoday.it)

Amici 24: "Devi pensare meno ai like e ai social..." Il confronto tra Rudy Zerbi e Diego - "Devi liberarti da questa pressione. Devi entrare nel mondo reale", ha aggiunto. Nel daytime di Amici scoppia un litigio tra TrigNO e Vybes. Maria de Filippi è costretta a intervenire Diego riesce a ... (movieplayer.it)

Amici 2024/25, Rudy Zerbi ci ripensa sul futuro di Diego nella scuola: 'Ritiro la sfida' - Il professore ha cambiato idea sulla punizione che aveva pensato per il suo allievo dopo che non si era esposto sul talento degli altri ... (it.blastingnews.com)

Amici 24, Diego Lazzari contro Zerbi: «Mi hai dato del caz*one davanti a tutti!». La risposta di Rudy: «Il mondo non è fatto di like» - Nel day time di di Amici, andato in onda martedì 22 ottobre, si è verificato un acceso confronto tra il professore Rudy Zerbi e l’allievo Diego Lazzari, incentrato sul ... (leggo.it)