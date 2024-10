Cultura brassicola, artigianalità e innovazione: Brescia ospita la prima edizione di BEERmyLOVER (Di giovedì 24 ottobre 2024) Più di 40 espositori, un ricco calendario di incontri, approfondimenti, degustazioni e intrattenimento: è stata presentata oggi, alla Camera di Commercio di Brescia, Beer my Lover, la nuova exhibition sulla birra artigianale e sul food di qualità, grazie alla collaborazione tra ProBrixia e Brescia Artigianale. L’evento si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2024 presso il Brixia Forum. Hanno partecipato Roberto Saccone, presidente della CCIAA di Brescia, Maria Chieppa, direttrice di ProBrixia, e Lorenzo “Kuaska” Dabove, esperto di birra, degustatore, scrittore e giudice internazionale, nonché direttore artistico di BEERmyLOVER. Newsagent.it - Cultura brassicola, artigianalità e innovazione: Brescia ospita la prima edizione di BEERmyLOVER Leggi tutta la notizia su Newsagent.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Più di 40 espositori, un ricco calendario di incontri, approfondimenti, degustazioni e intrattenimento: è stata presentata oggi, alla Camera di Commercio di, Beer my Lover, la nuova exhibition sulla birra artigianale e sul food di qualità, grazie alla collaborazione tra ProBrixia eArtigianale. L’evento si svolgerà dal 22 al 24 novembre 2024 presso il Brixia Forum. Hanno partecipato Roberto Saccone, presidente della CCIAA di, Maria Chieppa, direttrice di ProBrixia, e Lorenzo “Kuaska” Dabove, esperto di birra, degustatore, scrittore e giudice internazionale, nonché direttore artistico di

