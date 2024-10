C'è una nuova famiglia pronta ad abitare nel bene confiscato di via Decollati, sarà protetta dalla polizia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembra aprirsi uno spiraglio per l'immobile in via Decollati, a pochi passi da via Oreto, appartenuto in passato a Leonardo Algeri, vicino al mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù, e che ben quattro assegnatari hanno abbandonato dopo le pesanti intimidazioni ricevute. Il Comune avrebbe Palermotoday.it - C'è una nuova famiglia pronta ad abitare nel bene confiscato di via Decollati, sarà protetta dalla polizia Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sembra aprirsi uno spiraglio per l'immobile in via, a pochi passi da via Oreto, appartenuto in passato a Leonardo Algeri, vicino al mandamento mafioso di Santa Maria di Gesù, e che ben quattro assegnatari hanno abbandonato dopo le pesanti intimidazioni ricevute. Il Comune avrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

C'è una nuova famiglia pronta ad abitare nel bene confiscato di via Decollati, sarà protetta dalla polizia - Svolta dopo le intimidazioni che hanno portato quattro assegnatari a lasciare l'immobile appartenuto a Leonardo Algeri, vicino alla cosca mafiosa di Santa Maria di Gesù. L'assessore Ferrandelli: "Per ... (palermotoday.it)

Casa confiscata in via Decollati, tutto pronto per accogliere la quinta famiglia - Si è concluso il comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura a Palermo per l’affidamento della casa confiscata in via Decollati. I lavori dell’abitazione appartenuta al boss Leonardo Algeri […] ... (blogsicilia.it)

Da Bonucci in U20 a Ranocchia: dove sono ora i calciatori del “mitico” Bari di Ventura - Bari, città e squadra che nel corso degli hanno ha saputo indirizzare e lanciare grandi talenti nel panorama calcistico. Tra le formazioni piu importanti del Bari, vi ... (tuttobari.com)

Conte licenzia Grillo, storia di un amore mai nato: dalla crisi nel 2021 ai botta e risposta degli ultimi mesi - Giuseppe Conte licenzia Beppe Grillo: ha annunciato la sua decisione di non rinnovare il compenso di 300 mila euro al fondatore del Movimento 5 stelle perchè sarebbe ... (ilmessaggero.it)

Investimenti, innovazione e crescita. Ecco il Forum Incyte sulla ricerca - In un mondo in cui innovazione e sviluppo economico sono sempre più legati, con l’avvento di nuove tecnologie e uno scenario di competizione globale in costante sviluppo, puntare sulla ricerca non sol ... (formiche.net)