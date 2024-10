Ilfattoquotidiano.it - “C’è un impianto alieno nella mano mozzata a tre dita del Tridattilo di Nazca”: la scoperta choc degli esperti che stanno studiando le mummie extraterrestri

(Di giovedì 24 ottobre 2024) “Quelleextraterresti vanno esaminate meglio”, così aveva dichiarato Jaime Maussan, ufologo messicano dopo il ritrovamento, avvenuto nel 2017 a(Perù), di una decina di piccoli corpicini molto simili a ET. L’intento dell’ufologo era quello di spostare i corpi alieni in terreno statunitense per una ricerca più approfon. Dopo qualche anno la richiesta di Maussan è stata assecondata e, negli ultimi giorni, sono state fatte scoperte sconvolgenti. Il Daily Mail ha confermato che, durante la dissezione delle mani di una delle “Tridattili di” (con questo nome sono state chiamate lealiene), i medici hanno rimosso undi “metallo leggero” dal palmo di un esemplare. Il breve video documenta il momento esatto in cui il medico estrae con cautela e con una pinzetta il sospetto “” dallaa tredel “di”.