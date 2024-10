Cambiano le famiglie, cambiano le città, cambiano le case. A Milano ha inaugurato un appartamento abitato da ben 27 persone (a 1400 euro al mese a testa). Ma la scelta di vivere in condivisione è sempre più diffusa, con soluzioni per ogni età, composizione familiare e (più o meno) fascia di prezzo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta succedendo per diversi fattori ma chi se ne intende considera il processo inesorabile. La casa tradizionale della famiglia tradizionale sarà, nei prossimi anni, sempre più una possibilità tra le altre, soprattutto nelle grandi città. E questo accade per ragioni economiche (il mercato immobiliare è alle stelle, mentre gli stipendi sono al palo da anni) e per ragioni sociali (tipicamente evitare il senso di isolamento dei single, anche quelli di ritorno, ma anche di anziani e famiglie). Sta di fatto che, ormai da qualche anno il coliving sta prendendo piede in Italia con soluzioni molto diverse tra loro, per varie esigenze, fasce d’età e possibilità economiche. Iodonna.it - Cambiano le famiglie, cambiano le città, cambiano le case. A Milano ha inaugurato un appartamento abitato da ben 27 persone (a 1400 euro al mese a testa). Ma la scelta di vivere in condivisione è sempre più diffusa, con soluzioni per ogni età, composizione familiare e (più o meno) fascia di prezzo Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sta succedendo per diversi fattori ma chi se ne intende considera il processo inesorabile. La casa tradizionale della famiglia tradizionale sarà, nei prossimi anni,più una possibilità tra le altre, soprattutto nelle grandi. E questo accade per ragioni economiche (il mercato immobiliare è alle stelle, mentre gli stipendi sono al palo da anni) e per ragioni sociali (tipicamente evitare il senso di isolamento dei single, anche quelli di ritorno, ma anche di anziani e). Sta di fatto che, ormai da qualche anno il coliving sta prendendo piede in Italia conmolto diverse tra loro, per varie esigenze, fasce d’età e possibilità economiche.

