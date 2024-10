Calcio: Argentina guida sempre ranking Fifa, Italia sale a nono posto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli azzurri guadagnano una posizione, assieme al Portogallo. Stabile il podio ZURIGO (SVIZZERA) - Poche variazioni nella Top Ten del ranking Fifa pubblicato oggi. In vetta c'è sempre l'Argentina davanti a Francia e Spagna ma ora il gap tra l'Albiceleste e le dirette inseguitrici si è ridotto. Stabil Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Argentina guida sempre ranking Fifa, Italia sale a nono posto Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Gli azzurri guadagnano una posizione, assieme al Portogallo. Stabile il podio ZURIGO (SVIZZERA) - Poche variazioni nella Top Ten delpubblicato oggi. In vetta c'èl'davanti a Francia e Spagna ma ora il gap tra l'Albiceleste e le dirette inseguitrici si è ridotto. Stabil

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner sempre in vetta - Musetti avanza nel ranking Atp - 920 punti, per la 20esima settimana di fila. Rimane invariata tutta . Restano sette i tennisti azzurri presenti nella top 50 ROMA - Il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione vinto pochi giorni fa, non dava punti nel ranking Atp, e Jannik Sinner si conferma numero uno al mondo, stabile con 11. (Ilgiornaleditalia.it)

Sinner sempre in vetta - Musetti avanza nel ranking Atp - Restano sette i tennisti azzurri presenti nella top 50 ROMA - Il Six Kings Slam, il ricchissimo torneo esibizione vinto pochi giorni fa, non dava punti nel ranking Atp, e Jannik Sinner si conferma numero uno al mondo, stabile con 11. 920 punti, per la 20esima settimana di fila. Rimane invariata tutta . (Ilgiornaleditalia.it)

Ranking ATP (21 ottobre 2024) : Jannik Sinner sempre sul trono - eguaglia Mats Wilander - Lorenzo Musetti 2423531. 100). Novak Djokovic 6210 5. A completare la top-10 troviamo il tedesco Alexander Zverev, il serbo Novak Djokovic, il russo Daniil Medvedev, lo statunitense Taylor Fritz, l’altro russo Andrey Rublev, il norvegese Casper Ruud, il bulgaro Grigor Dimitrov e l’australiano Alex de Minaur. (Oasport.it)