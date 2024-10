Bottega del Sole, vent’anni di sostenibilità (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da oltre 20 anni la cooperativa ’Bottega del Sole’ è impegnata a promuovere lo sviluppo di comunità sostenibili, solidali e inclusive, in Italia e nel mondo, attraverso le pratiche del commercio equo e le economie sociali che mettono al centro le persone e i loro diritti. ’Bottega del Sole’ nasce a Carpi nell’ottobre del 2000 come associazione, con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà internazionale, i valori della finanza etica, del consumo critico, della salvaguardia dell’ambiente e della salute, favorendo l’emancipazione e la valorizzazione delle persone e dei popoli più svantaggiati. "Nel 2001 ’Bottega del Sole’ diventa cooperativa ed aderisce alla rete delle ’Botteghe del Mondo’ di Altromercato CTM consorzio di cui facciamo parte dal 2006 – spiega la presidente Loriana Bergianti -. Ilrestodelcarlino.it - Bottega del Sole, vent’anni di sostenibilità Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Da oltre 20 anni la cooperativa ’del’ è impegnata a promuovere lo sviluppo di comunità sostenibili, solidali e inclusive, in Italia e nel mondo, attraverso le pratiche del commercio equo e le economie sociali che mettono al centro le persone e i loro diritti. ’del’ nasce a Carpi nell’ottobre del 2000 come associazione, con la finalità di promuovere la cultura della solidarietà internazionale, i valori della finanza etica, del consumo critico, della salvaguardia dell’ambiente e della salute, favorendo l’emancipazione e la valorizzazione delle persone e dei popoli più svantaggiati. "Nel 2001 ’del’ diventa cooperativa ed aderisce alla rete delle ’Botteghe del Mondo’ di Altromercato CTM consorzio di cui facciamo parte dal 2006 – spiega la presidente Loriana Bergianti -.

