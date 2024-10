Bologna-Milan: metà dell’incasso andrà alla popolazione colpita dall’alluvione (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BolognaTODAYIl Bologna Fc ha comunicato che devolverà metà dell’incasso della partita contro il Milan - in programma per sabato 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio Dall’Ara - alla popolazione più colpita dall’alluvione dello scorso fine settimana. Il Bolognatoday.it - Bologna-Milan: metà dell’incasso andrà alla popolazione colpita dall’alluvione Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DITODAYIlFc ha comunicato che devolveràdella partita contro il- in programma per sabato 26 ottobre, alle ore 18 allo stadio Dall’Ara -piùdello scorso fine settimana. Il

