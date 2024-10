Bimba di 2 anni e mezzo si allontana dall’asilo e vaga per la città. La mamma: “L’ho saputo dalla chat dei genitori”. La Procura apre un’inchiesta (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Latina, una bambina di due anni e mezzo è uscita dall'asilo senza che nessuno se ne accorgesse. La madre, Alessia, ha scoperto l'accaduto solo grazie a un messaggio WhatsApp da parte di un'altra genitrice. La vicenda ha portato alla presentazione di una denuncia, all'apertura di un'inchiesta e a un'ondata di preoccupazione tra le famiglie. L'articolo Bimba di 2 anni e mezzo si allontana dall’asilo e vaga per la città. La mamma: “L’ho saputo dalla chat dei genitori”. La Procura apre un’inchiesta . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Latina, una bambina di dueè uscita dall'asilo senza che nessuno se ne accorgesse. La madre, Alessia, ha scoperto l'accaduto solo grazie a un messaggio WhatsApp da parte di un'altra genitrice. La vicenda ha portato alla presentazione di una denuncia, all'apertura di un'inchiesta e a un'ondata di preoccupazione tra le famiglie. L'articolodi 2siper la. La: “dei”. La

