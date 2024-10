Anteprima24.it - Benevento 5, tutto pronto per l’esordio casalingo. Capitan Botta: “A caccia di punti importanti”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAttesa finita: domani è il grande giorno delin Serie A per il5, che in un PalaTedeschi tirato a lucido ospita il Vinumitaly Petrarca nell’anticipo delle 20.30. La seconda giornata mette a confronto le due neopromosse che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie A2 Elite: se per i giallorossi è la prima apparizione nell’olimpo del futsal italiano, per la storica compagine patavina si tratta di un ritorno tra i grandi dopo un anno di purgatorio. Uomini di Centonze reduci dalla sconfitta a testa alta alsul campo dell’L84 per 1-0, stesso risultato ma a favore per i bianconeri guidati da mister Luca Giampaolo, che l’hanno spuntata sullo Sporting Sala Consilina a quattro dalla fine grazie alla rete decisiva di Molaro.