Ilgiorno.it - Baskin, pallacanestro inclusiva con la società Asd Arcobaleno

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Basket per tutti, un progetto nel nome dello sport, dell’amicizia e dell’inclusione: e la Asddi Cassina,sportiva dilettantistica, porta a casa un prestigioso riconoscimento nell’ambito del concorso regionale Costruiamo il futuro. Si è svolta qualche giorno fa la cerimonia di premiazione del concorso, patrocinato da Regione Lombardia, Città Metropolitana, e che metteva "in palio" 140 mila euro di contributi a progetti di valore sociale presentati da gruppi e associazioni. Una settantina le associazioni partecipanti e assegnatarie di finanziamento, per la Asd cassinese premio sul palco, alla presenza di autorità e personaggi del jet-set: fra gli altri gli ex-calciatori Paolo Maldini e Filippo Galli, il conduttore televisivo Vittorio Brumotti, l’attore Giacomo Poretti e l’onorevole Maurizio Lupi.