Barriere architettoniche e degrado urbano, Pecoraro (M5S): "Emergenza non più tollerabile" (Di giovedì 24 ottobre 2024) La situazione delle Barriere architettoniche a Salerno è insostenibile e rappresenta un'Emergenza non più tollerabile. Le segnalazioni di degrado urbano e l'assenza di servizi si moltiplicano, concittadini e comitati locali che denunciano da tempo un'amministrazione completamente sorda alle Salernotoday.it - Barriere architettoniche e degrado urbano, Pecoraro (M5S): "Emergenza non più tollerabile" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La situazione dellea Salerno è insostenibile e rappresenta un'non più. Le segnalazioni die l'assenza di servizi si moltiplicano, concittadini e comitati locali che denunciano da tempo un'amministrazione completamente sorda alle

Stop alle barriere architettoniche : San Mauro Pascoli propone un questionario ai cittadini - L’Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli ha affidato il servizio di progettazione del Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha come obiettivo il rilevamento, la progettazione e la pianificazione di interventi per... (Cesenatoday.it)

Abbattimento barriere architettoniche : ecco come richiedere il contributo - C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare richiesta, all’Unione dei Comuni del Pratomagno che svolge la gestione associata per i comuni afferenti, i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso interventi di natura edilizia o... (Arezzonotizie.it)

Unione comuni Pratomagno : contributo regionale abbattimento barriere architettoniche - . http://www. Le domande non finanziate per insufficienza di fondi, restano valide per i due anni successivi, al termine dei quali, se non liquidate, decadranno dalla graduatoria. Il contributo erogato non potrà essere superiore al 50% della spesa sostenuta, con tetto massimo di 17. Arezzo, 15 ottobre 2024 – C’è tempo fino al 31 dicembre per presentare richiesta, all’Unione dei Comuni del Pratomagno che svolge la gestione associata per i comuni afferenti, i contributi regionali per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, attraverso interventi di natura edilizia o l’acquisto e l’installazione di attrezzature nelle abitazioni (comprese le pertinenze, le parti condominiali e gli alloggi ERP, ma solo previa autorizzazione dell’ente proprietario), nell’ottica di migliorare l’accessibilità e l’utilizzo degli spazi da parte di disabili. (Lanazione.it)