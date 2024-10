Angelina Mango stop ai concerti | Devo fermarmi

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024), trionfatrice del Festival di Sanremo 2024, ha annunciato la sospensione del suo tour per motivi di salute. “perché voglio prendermi cura di me”, ha dichiarato la cantante, spiegando la decisione sui suoi canali social.Nonostante il successo deia Roma e Napoli,ha dovuto rinviare alcune date. “Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce, che non sono ancora riuscita a recuperare. Ora è il momento di ascoltarmi”, ha spiegato.La cantante ha aggiunto: “Voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo, insieme al mio team, ho deciso dimomentaneamente”. Ha poi ringraziato i fan per il supporto: “Vi amo tantissimo e vi ringrazio già per l’affetto che so che riceverò”.