AMICI | AMADEUS OSPITE D’ONORE SU CANALE 5 IL 19 NOVEMBRE ESCE IL SUO LIBRO AMA

(Di giovedì 24 ottobre 2024)si prepara ad accogliere a braccia aperte. Lo storico incontro tra Maria De Filippi e l’ex re di Sanremo avverrà domenica 27 ottobre su5. La notizia arriva dalla consueta registrazione della puntata festiva del talent show di Fascino.sarà giudice di puntata. Per lui è la prima volta ad. Il conduttore, passato dalla Rai a Nove dove sta avendo non poche difficoltà di ascolti con Chissà chi è e in attesa de La Corrida, si affaccia sull’ammiraglia Mediaset. Inoltre, il 19“Ama” (Piemme), il primodi. “La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita”, si legge in copertina. L'articoloSU5. IL 19IL SUO“AMA” proviene da BUBINO.