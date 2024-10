Affari Tuoi, chiede di sposarlo in diretta: finale triste per Sara e Dario (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quella del 24 ottobre è stata una delle più belle puntate di Affari Tuoi. Non c'è stata una ricca vincita ma, sebbene il finale riservato alla concorrente non sia stato degno di nota, è accaduto qualcosa di unico. Qualcosa di romantico è venuto alla luce grazie al «complice» Stefano De Martino. Protagonista di questa favola è stata Sara, dall'Umbria, insieme al suo Dario. La coppia ha condito la puntata con baci e parole dolci, ma il momento clou è stata la proposta di matrimonio, che si è svolta con il sostegno del conduttore! La proposta di matrimonio ad Affari Tuoi Sara viene da Foligno e accanto a lei c'era l'amore della sua vita, Dario. Lui è un geometra, mentre lei è una content creator, ossia una creatrice di contenuti. Nello specifico, realizza video per le pagine social, sponsorizzando a livello mediatico aziende o liberi professionisti. Tvpertutti.it - Affari Tuoi, chiede di sposarlo in diretta: finale triste per Sara e Dario Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quella del 24 ottobre è stata una delle più belle puntate di. Non c'è stata una ricca vincita ma, sebbene ilriservato alla concorrente non sia stato degno di nota, è accaduto qualcosa di unico. Qualcosa di romantico è venuto alla luce grazie al «complice» Stefano De Martino. Protagonista di questa favola è stata, dall'Umbria, insieme al suo. La coppia ha condito la puntata con baci e parole dolci, ma il momento clou è stata la proposta di matrimonio, che si è svolta con il sostegno del conduttore! La proposta di matrimonio adviene da Foligno e accanto a lei c'era l'amore della sua vita,. Lui è un geometra, mentre lei è una content creator, ossia una creatrice di contenuti. Nello specifico, realizza video per le pagine social, sponsorizzando a livello mediatico aziende o liberi professionisti.

