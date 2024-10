Quotidiano.net - Addio a Ron Ely, l’attore di Tarzan. Nel 2019 la tragedia del figlio

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Los Angeles, 24 ottobre 2024 – L'attore statunitense Ron Ely, che ha interpretato il Signore della Giungla nella prima serie televisiva di "" (1966-68), è morto all'età di 86 anni nella sua casa di Los Alamos, nella contea di Santa Barbara, in California, per cause naturali. Nato come Ronald Pierce Ely il 21 giugno 1938 a Hereford, nel Texas, alto un metro e novanta e con gli occhi azzurri, l'attore era già apparso al fianco di Clint Walker in "La notte dell'orso" e con Ursula Andress in "Una per morire", film usciti nel 1966, quando fu assunto per indossare il perizoma in una nuova serie della Nbc. All'attore fu offerto l'ingaggio per "" dopo che Mike Henry, che aveva interpretato il personaggio creato dallo scrittore Edgar Rice Burroughs in tre film degli anni '60, aveva abbandonato bruscamente il set dopo essere stato morso alla mascella da uno scimpanzé.