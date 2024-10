"Abbiamo ritrovato equilibrio. Peccato per i due gol subiti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Soddisfatto per il successo mister Francesco Salmi. "Il campo ha condizionato la gara, Abbiamo avuto la fortuna di sbloccarla e andare al riposo sul 3-0 con alcuni episodi favorevoli, nel complesso Abbiamo meritato facendo qualcosa in più di loro in fase realizzativa. Ma il Corticella non ha mai mollato facendoci 2 gol che mi restano sullo stomaco. Ho avuto risposte positive da tutti, contava tornare a vincere, sono tre punti che aprono una serie di gare impegnative, speriamo di aver ritrovato quel po’ di equilibrio che ci era mancato". Così l’8^ giornata: Forlì-Lentigione 1-1, Piacenza-Sasso M. 1-1, Tau-Fiorenzuola 2-0, San Marino-Prato 0-3, Pistoiese-Sammaurese 4-1, Riccione-Ravenna 1-1, Zenith-Progresso 1-1, Imolese-Tuttocuoio rinv. 6/11. Classifica: Tau 21, Pistoiese + 15, Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M. Ilrestodelcarlino.it - "Abbiamo ritrovato equilibrio. Peccato per i due gol subiti" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Soddisfatto per il successo mister Francesco Salmi. "Il campo ha condizionato la gara,avuto la fortuna di sbloccarla e andare al riposo sul 3-0 con alcuni episodi favorevoli, nel complessomeritato facendo qualcosa in più di loro in fase realizzativa. Ma il Corticella non ha mai mollato facendoci 2 gol che mi restano sullo stomaco. Ho avuto risposte positive da tutti, contava tornare a vincere, sono tre punti che aprono una serie di gare impegnative, speriamo di averquel po’ diche ci era mancato". Così l’8^ giornata: Forlì-Lentigione 1-1, Piacenza-Sasso M. 1-1, Tau-Fiorenzuola 2-0, San Marino-Prato 0-3, Pistoiese-Sammaurese 4-1, Riccione-Ravenna 1-1, Zenith-Progresso 1-1, Imolese-Tuttocuoio rinv. 6/11. Classifica: Tau 21, Pistoiese + 15, Forlì 14, Cittadella, Piacenza e Sasso M.

