7 manicure da copiare dallo street style (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo aver passato in rassegna le tendenze unghie avvistate durante le sfilate dell'A/I 2024, è giunto il momento di scoprire anche le manicure più belle secondo lo street style. Ecco sette idee da copiare nei prossimi mesi. Tendenze unghie: le manicure da copiare allo street style Si passa da una nail art metallizzata blu e nera a una manicure bordeaux molto elegante e chic. Tra le altre proposte, troviamo una french manicure con punto bianco posto al centro e delle unghie realizzate con smalti nei toni del rosso e dell'oro con effetto tartarugato. Non manca all'appello la classica manicure total black, quella sui toni rosa pastello e quella a pois. Scopritele nel video di Amica.

