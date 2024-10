Young Boys-Inter: programma e telecronisti Prime Video Champions League 2024/2025 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il programma e i telecronisti su Amazon Prime Video di Young Boys-Inter, match valido per la terza giornata della Champions League 2024/2025. I nerazzurri sono tornati pienamente in carreggiata e vogliono vincere ancora anche in coppa dopo aver piegato la Stella Rossa e aver strappato lo 0-0 al Manchester City, anche se la formazione svizzera è senz’altro affamata dopo le due sconfitte con Aston Villa e Barcellona. Chi trionferà in quel di Berna? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 23 ottobre. I telecronisti DI YOUN Boys-Inter Young Boys-Inter sarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Young Boys-Inter: programma e telecronisti Prime Video Champions League 2024/2025 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ile isu Amazondi, match valido per la terza giornata della. I nerazzurri sono tornati pienamente in carreggiata e vogliono vincere ancora anche in coppa dopo aver piegato la Stella Rossa e aver strappato lo 0-0 al Manchester City, anche se la formazione svizzera è senz’altro affamata dopo le due sconfitte con Aston Villa e Barcellona. Chi trionferà in quel di Berna? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 23 ottobre. IDI YOUNsarà visibile su Amazoncon la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.SportFace.

Diffidati Young Boys-Inter : ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Arsenal? - . CI SONO DIFFIDATI DELL’INTER IN CHAMPIONS? Come detto, la risposta è no. The post Diffidati Young Boys-Inter: ci sono nerazzurri a rischio squalifica in vista dell’Arsenal? appeared first on SportFace. Nessun giocatore di Inzaghi, se ammonito, salterà la prossima sfida dell’Inter, quella in casa contro l’Arsenal. (Sportface.it)

In questo mercoledì di Champions League è tempo di Young Boys-Inter - L'Inter ha vinto solo otto delle ultime 23 trasferte di Champions League (con sette pareggi e otto sconfitte), anche se ha vinto sei delle ultime 14. Inzaghi potrebbe decidere di scommettere ancora sulla strana coppia Taremi-Arnautovic, ma dovremo attendere fino al fischio di inizio per averne la conferma definitiva. (Gqitalia.it)

Champions League - dove vedere Young Boys-Inter stasera (anche gratis) - Oggi i nerazzurri sfideranno il club svizzero in trasferta a Berna. Tutte le info utili per seguire Young Boys-Inter in diretta. (Wired.it)