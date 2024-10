Traffico Roma del 23-10-2024 ore 10:00 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione incolonnamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare da Labaro fino all’ Aurelia e proseguendo su questa carreggiata altre cose dalla Roma Fiumicino e la Roma è ancora tra Prenestina e Tiburtina mentre l’interno Ci sono code tra la Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Prenestina e la Pontina rallentamenti sul tratto Urbano della A24 Roma-l’aquila-teramo tra Tor Cervara la tangenziale e coda di 4 km sulla diramazione di Roma Sud per un incidente tra San Cesareo e la barriera di Roma Sud sulla tangenziale est tra la Roma L’Aquila la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico è tra viale di Tor Cervara e via Salaria in direzione San Giovanni in entrata a Roma ancora corre sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Sara Liana Villa Spada al via dei Prati Fiscali altre cose sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia ... Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-10-2024 ore 10:00 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione incolonnamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare da Labaro fino all’ Aurelia e proseguendo su questa carreggiata altre cose dallaFiumicino e laè ancora tra Prenestina e Tiburtina mentre l’interno Ci sono code tra la Bufalotta la Tiburtina di seguito dalla Prenestina e la Pontina rallentamenti sul tratto Urbano della A24-l’aquila-teramo tra Tor Cervara la tangenziale e coda di 4 km sulla diramazione diSud per un incidente tra San Cesareo e la barriera diSud sulla tangenziale est tra laL’Aquila la galleria Giovanni XXIII verso lo stadio Olimpico è tra viale di Tor Cervara e via Salaria in direzione San Giovanni in entrata aancora corre sulla Flaminia da Labaro a via Due Ponti è lungo la Sara Liana Villa Spada al via dei Prati Fiscali altre cose sulla Cristoforo Colombo tra via di Acilia ...

