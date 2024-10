Terribile schianto a Marino, scontro fra auto e minicar: grave un ragazzo di 16 anni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Incidente a Marino fra Mercedes e una minicar, ad avere la peggio il ragazzo alla guida di quest'ultima, un sedicenne trasportato d'urgenza al Bambino Gesù di Roma. Fanpage.it - Terribile schianto a Marino, scontro fra auto e minicar: grave un ragazzo di 16 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Incidente afra Mercedes e una, ad avere la peggio ilalla guida di quest'ultima, un sedicenne trasportato d'urgenza al Bambino Gesù di Roma.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente frontale tra microcar e Mercedes alle porte di Roma, grave un 16enne - Tragico incidente a Marino nel tardo pomeriggio di martedì. Coinvolto un minorenne che stava alla guida di una microcar e che ha riportato fratture su tutto il corpo e un grave ematoma. (ilmessaggero.it)

Terribile schianto a Marino, scontro fra auto e minicar: grave un ragazzo di 16 anni - Incidente a Marino fra Mercedes e una minicar, ad avere la peggio il ragazzo alla guida di quest’ultima, un sedicenne trasportato d’urgenza al Bambino Gesù di Roma. Si trovava alla guida della sua ... (fanpage.it)

Marino – Brutto incidente stradale su via Nettunense: ferito gravemente un giovanissimo in minicar. Traffico paralizzato - La via Nettunense, nel tratto che attraversa il territorio di Marino, è completamente bloccata a causa di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo ... (castellinotizie.it)