Temptation Island un mese dopo l’ultimo falò | tutti i cambiamenti

(Adnkronos) – Come'è finita tra le coppie di Temptation Island? A un mese di distanza ci sono stati dei cambiamenti? Durante l'ultima puntata del docu-reality, Filippo Bisciglia ha incontrato i protagonisti di questa edizione autunnale chiedendo loro cosa è successo in questo mese e se le scelte fatte davanti al falò sono state mantenute. Proprio nell'ultima puntata andata in onda oggi, 21 ottobre, hanno mostrato il falò di confronto tra Federica e Alfonso. I due sono usciti insieme, ma a distanza di un mese ci sono stati dei cambiamenti e a parlare per primo è Alfonso: "Lei era molto presa dal percorso appena fatto, mi parlava sempre di quelli che ha conosciuto nel villaggio e non pensava mai a noi. È andata a casa dei genitori, e non è più tornata a casa nostra. Io immaginavo con lei una famiglia, ma non avevamo gli stessi progetti", ha spiegato Alfonso.

Rivelazioni su Sara e Fabio : il destino di una coppia di Temptation Island 2024 - Durante il falò, Sara ha scoperto di essere stata tradita da Fabio in passato, un colpo durissimo per chiunque si trovi in una relazione d’amore. Fabio ha dimostrato di essere consapevole del proprio errore, affermando: “Ho toccato il punto più basso”. Sara e Fabio, che avevano partecipato al reality show per mettere alla prova il loro amore, sono tornati a far parlare di sé dopo il loro falò di ... (Gaeta.it)

Mirco di Temptation Island prende in giro Giulia - poi cancella tutto - ” Mirco di Temptation Island prende in giro Giulia, poi cancella tutto Eppure, nonostante queste belle parole per Alessia, Mirco ha fatto una storia contro Giulia con la complicità proprio di Alessia. “Non ho voluto vedere Mirco per una settimana poi ci siamo visti e lui mi ha detto che sentiva un vuoto” – ha dichiarato Giulia a Filippo Bisciglia – “Invece poi ho saputo che già frequentava ... (Biccy.it)

Sara e Fabio a Temptation Island 2024 : un mese dopo - come è finita tra loro? Stanno insieme o separati? Video Witty Tv - Poi ha spiegato che stanno lavorando per abbattere la distanza e che hanno preso casa insieme. I due sono apparsi più legati che mai avendo superato i momenti difficili. . Avrà confermato la sua scelta? I due si sono presentati insieme, mano nella mano. Come è finita tra Sara e Fabio, una delle prime coppie di Temptation Island 2024 edizione autunno? Nell’ultima puntata del viaggio dei ... (Superguidatv.it)