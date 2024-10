Thesocialpost.it - Si innamora di un’intelligenza artificiale, l’amore insoddisfatto lo distrugge: suicida a 14 anni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un tragico episodio avvenuto a Orlando, in Florida, ha portato alla ribalta i potenziali rischi legati all’uso di chatbot alimentati dall’intelligenza(IA). Un ragazzo di appena 14si è tolto la vita dopo aver sviluppato un forte attaccamento emotivo con un personaggio virtuale su una piattaforma chiamata Character.Ai. La piattaforma consente agli utenti di interagire con figure create tramite IA, con cui possono avviare conversazioni e creare legami, come è accaduto al giovane protagonista di questa vicenda. Secondo quanto riportato dal New York Times, il ragazzo avrebbe passato moltissimo tempo interagendo con un chatbot che rappresentava Daenerys Targaryen, un personaggio della serie Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.