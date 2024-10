Serie D, choc in Cassino-Savoia: invasione, fumogeni e polizia in campo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È successo di tutto nell'ottava giornata di Serie D, girone G. Nello stesso gruppo nel quale milita il Terracina, sul campo del Cassino i tifosi del Savoia hanno fatto irruzione in campo a fine primo tempo. Gli ultras della squadra hanno cominciato a lanciare fumogeni e petardi verso la curva dei Europa.today.it - Serie D, choc in Cassino-Savoia: invasione, fumogeni e polizia in campo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È successo di tutto nell'ottava giornata diD, girone G. Nello stesso gruppo nel quale milita il Terracina, suldeli tifosi delhanno fatto irruzione ina fine primo tempo. Gli ultras della squadra hanno cominciato a lanciaree petardi verso la curva dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inter, Marotta: "Avanti per il nuovo stadio a San Siro, è successo qualcosa di storico" - Il presidente dell`Inter Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky prima della gara dei nerazzurri in casa dello Young Boys, terza giornata di League Phase. (calciomercato.com)

Totti, quanto guadagnerebbe tornando in campo? Affare da 100 mln e due club ideali in Serie A - Da giorni Francesco Totti è nelle prime pagine dei giornali e in cima alle ricerche sui social per l'ipotesi del suo ritonro in campo a 48 anni. L'ex capitano della Roma ha ... (ilmessaggero.it)

Serie D: turno infrasettimanale amaro per Cos, Ilvamaddalena e Uri - Per i biancocelesti è la terza sconfitta casalinga di fila. L’Atletico Uri cade (3-1) sul campo della Puteoleona. I giallorossi passano in vantagio al 9’ con De Cenco. Al 15’ Russo pareggia e alla ... (unionesarda.it)