.com - Serie D / Ancona passivo pesantissimo a Termoli, 4-0

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due reti per tempo in un mercoledì nero che sarà ricordato. Tifosi dorici delusi che lasciano lo stadio dopo la rete del 4-0 molto prima del triplice fischio finale VALLESINA, 23 ottobre 2024 – Il, con una prestazione impeccabile, sbriga la praticarifilando quattro reti ai dorici, due per tempo, alla quinta sconfitta nelle ultime sei gare ed in chiara crisi. Subito in rete i padroni di casa al 6? con un colpo di testa di Ricci. Il raddoppio al 43? con Barone in contropiede. Gadda prova a ridisegnare il reparto offensivo inserendo Martiniello e poi anche Gianelli e Marino. Mosse che non portano a nulla tanto che al 9? della ripresa Puntoniere di test, sugli sviluppi di una azione da calcio d’angolo, segna il 3-0. Il 4-0 è di Barone al 29?.ko e tifosi dorici che se ne vanno molto prima del triplice fischio finale.