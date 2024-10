Sci alpino, la competitività di Marcel Hirscher tutta da verificare. Però lui non torna per fare la comparsa… (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una delle ragioni di maggiore interesse attorno alla Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2024-25 è rappresentata dal ritorno in attività di Marcel Hirscher. Ormai diventato produttore di sci, l’austriaco ha deciso anche di rimetterseli ai piedi, intraprendendo una seconda carriera da atleta. La domanda è semplice, cosa ci possiamo aspettare da questo comeback? Diciamo subito che tornare in azione a 35 anni e dopo ben cinque stagioni di pausa non è uno scherzo. Lo iato agonistico è stato lungo e, soprattutto, il salisburghese non aveva pianificato il rientro. Il suo caso appare, dunque, totalmente diverso rispetto a quello del collega Lucas Pinheiro Braathen o di Therese Johaug nello sci di fondo. Il primo è ben più giovane (classe 2000) e si è preso un inverno sabbatico de facto, ben sapendo quale sarebbe stata la sua evoluzione. Oasport.it - Sci alpino, la competitività di Marcel Hirscher tutta da verificare. Però lui non torna per fare la comparsa… Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Una delle ragioni di maggiore interesse attorno alla Coppa del Mondo maschile di sci2024-25 è rappresentata dal ritorno in attività di. Ormai diventato produttore di sci, l’austriaco ha deciso anche di rimetterseli ai piedi, intraprendendo una seconda carriera da atleta. La domanda è semplice, cosa ci possiamo aspettare da questo comeback? Diciamo subito chere in azione a 35 anni e dopo ben cinque stagioni di pausa non è uno scherzo. Lo iato agonistico è stato lungo e, soprattutto, il salisburghese non aveva pianificato il rientro. Il suo caso appare, dunque, totalmente diverso rispetto a quello del collega Lucas Pinheiro Braathen o di Therese Johaug nello sci di fondo. Il primo è ben più giovane (classe 2000) e si è preso un inverno sabbatico de facto, ben sapendo quale sarebbe stata la sua evoluzione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci alpino - Marcel Hirscher incerto sul rientro : “A Soelden solo se sarò nella condizione giusta” - Il salisburghese avrà una wild card per partire subito dopo i trenta nel gigante di apertura, ma non è ancora sicuro di parteciparvi, come dichiarato ai microfoni di Servus TV: “Sarebbe un ottimo inizio per il mio progetto, non c’è dubbio. . Non sarà l’unico ritorno: infatti rientrerà anche Lucas Braathen che gareggerà invece per il Brasile. (Oasport.it)