San Gallo-Fiorentina, Palladino e Colpani: "Ci aspetta una partita complicata da non sottovalutare"

Domani pomeriggio la Fiorentina sarà impegnata in trasferta contro il San Gallo, compagine del campionato svizzero. La partita contro gli elvetici è stata presentata in conferenza stampa dal tecnico dei viola Raffaele Palladino, accompagnato da Andrea Colpani.

Palladino: "Sicuro che i risultati sarebbero arrivati, ma non abbiamo fatto nulla" - La Fiorentina ha rialzato la testa in campionato e, alla vigilia della sfida di Conference League contro il San Gallo, Raffaele Palladino dice di non essere sorpreso. "Sono da 20 anni in questo mondo ... (sportmediaset.mediaset.it)

Fiorentina, Palladino: "Giocherà chi sta meglio. Gudmundsson non dovrebbe star fuori a lungo" - La Fiorentina si prepara a tornare in Conference League. Il prossimo avversario dei viola sarà infatti il San Gallo, match in programma per giovedì 24 ottobre. Alla vigilia della partita l'allenatore ... (gianlucadimarzio.com)

Fiorentina, report medico su Gudmundsson: i tempi di recupero e le partite che salterà - Firenze, 23 ottobre 2024 - Il report medico era atteso per il pomeriggio di oggi e puntualmente è arrivato. "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è st ... (msn.com)