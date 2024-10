Inter-news.it - Sabatini: «Inter fragile, ma forte. Scudetto, forza Napoli! Per un motivo»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Walter, noto dirigente italiano ed ex, durante un suovento a Radio Kiss Kissha espresso la sua opinione riguardo la lottacol. LOTTA AL VERTICE – Walterha espresso la sua opinione riguardo la lottain Serie A: «edhanno qualcosa in più delle altre. L’è campione in carica, qualche fragilità l’ha messa in campo, però fa sempre gol e ce l’ha nelle corde quel tipo di predominio sul campo. Dall’altro lato, la squadra azzurra è solida, ho detto che lotterà fino alla fine dopo la sconfitta di Verona. Conte è un allenatore che cura tutto nei minimi dettagli, complimenti alla società che si è affidata totalmente al suo tecnico».