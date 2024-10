“Romagnoli così come emiliani, non mollate mai”: lo striscione dei tifosi dello Stoccarda durante il match contro la Juventus (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno striscione dal settore ospiti che fa scattare l’applauso di oltre 40mila spettatori all’Allianz Stadium. “Romagnoli così come emiliani, non mollate mai” è quanto viene esposto dai tifosi dello Stoccarda durante la partita di Champions League contro la Juventus (vinta dai tedeschi per 0-1). Un messaggio di sostegno per l’Emilia Romagna, colpita negli ultimi giorni ancora una volta da forti alluvioni. Allerta meteo che, nel frattempo, prosegue anche nel resto d’Italia: rossa per rischio idraulico in Veneto – lungo le sezioni del fiume Po – e arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria e su alcuni territori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Seppur sia stata solo una partita di calcio, lo slogan è stato apprezzato e per nulla scontato. Ilfattoquotidiano.it - “Romagnoli così come emiliani, non mollate mai”: lo striscione dei tifosi dello Stoccarda durante il match contro la Juventus Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Unodal settore ospiti che fa scattare l’applauso di oltre 40mila spettatori all’Allianz Stadium. “, nonmai” è quanto viene esposto daila partita di Champions Leaguela(vinta dai tedeschi per 0-1). Un messaggio di sostegno per l’Emilia Romagna, colpita negli ultimi giorni ancora una volta da forti alluvioni. Allerta meteo che, nel frattempo, prosegue anche nel resto d’Italia: rossa per rischio idraulico in Veneto – lungo le sezioni del fiume Po – e arancione su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. Valutata, inoltre, allerta gialla in Umbria e su alcuni territori di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Sicilia e Sardegna. Seppur sia stata solo una partita di calcio, lo slogan è stato apprezzato e per nulla scontato.

