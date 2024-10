Riorganizzazione ai vertici di Costa: nuove nomine strategiche per il futuro (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un importante rinnovamento della struttura aziendale, Costa Crociere ha annunciato due nuove nomine chiave per guidare il settore commerciale. La compagnia ha designato Francesco Muglia come nuovo Chief Commercial Officer e Luigi Stefanelli in veste di Vice President Worldwide Sales. Queste nomine rappresentano una significativa ristrutturazione dell’area commerciale dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare e potenziare la propria presenza a livello globale nei mercati di riferimento. Francesco Muglia: il nuovo Chief Commercial Officer Francesco Muglia assume il ruolo di Chief Commercial Officer con l’incarico di supervisionare un ampio spettro di aree, tra cui marketing, comunicazione, trade marketing, vendite e ricavi a bordo delle navi. Gaeta.it - Riorganizzazione ai vertici di Costa: nuove nomine strategiche per il futuro Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter In un importante rinnovamento della struttura aziendale,Crociere ha annunciato duechiave per guidare il settore commerciale. La compagnia ha designato Francesco Muglia come nuovo Chief Commercial Officer e Luigi Stefanelli in veste di Vice President Worldwide Sales. Questerappresentano una significativa ristrutturazione dell’area commerciale dell’azienda, con l’obiettivo di consolidare e potenziare la propria presenza a livello globale nei mercati di riferimento. Francesco Muglia: il nuovo Chief Commercial Officer Francesco Muglia assume il ruolo di Chief Commercial Officer con l’incarico di supervisionare un ampio spettro di aree, tra cui marketing, comunicazione, trade marketing, vendite e ricavi a bordo delle navi.

