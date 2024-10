Rimini e Riccione vincono la sfida: "Il festival delle serie tv sarà qui" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Riviera diventerà "la Venezia della fiction italiana e internazionale". A fine agosto era stata la stessa Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, ad annunciare – proprio dal festival del cinema di Venezia – il nuovo, grande evento dedicato alle serie tv. In questi mesi i contatti tra il ministero della cultura e Rimini e Riccione, scelte per ospitare insieme la kermesse, sono andati avanti. E ci sono stati già alcuni sopralluoghi dei funzionari del ministero. E ora è praticamente certo che saranno Rimini e Riccione a ospitare il nuovo festival della fiction. In questi giorni dal ministero è arrivata ai due Comuni la proposta ufficiale con cui si chiede la disponibilità a ospitare nel 2025 la manifestazione. Che si terrà a fine giugno. Le date al momento non sono state ancora ufficializzate, ma il periodo dovrebbe essere quello compreso tra il 22 e il 29 giugno. Ilrestodelcarlino.it - Rimini e Riccione vincono la sfida: "Il festival delle serie tv sarà qui" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Riviera diventerà "la Venezia della fiction italiana e internazionale". A fine agosto era stata la stessa Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla cultura, ad annunciare – proprio daldel cinema di Venezia – il nuovo, grande evento dedicato alletv. In questi mesi i contatti tra il ministero della cultura e, scelte per ospitare insieme la kermesse, sono andati avanti. E ci sono stati già alcuni sopralluoghi dei funzionari del ministero. E ora è praticamente certo che sarannoa ospitare il nuovodella fiction. In questi giorni dal ministero è arrivata ai due Comuni la proposta ufficiale con cui si chiede la disponibilità a ospitare nel 2025 la manifestazione. Che si terrà a fine giugno. Le date al momento non sono state ancora ufficializzate, ma il periodo dovrebbe essere quello compreso tra il 22 e il 29 giugno.

