Riforme Figc, documento su autonomia e intesa: nessuna novità sui pesi elettorali (Di mercoledì 23 ottobre 2024) In vista del consiglio federale del 28 ottobre e dell'assemblea straordinaria del 4 novembre per la modifica dello Statuto, il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha incontrato nuovamente le componenti. Non si è ancora parlato di pesi elettorali, ma è stato messo a punto un documento condiviso da tutte le parti. Nel dettaglio viene riconosciuta l'autonomia organizzativa dei vari campionati alle Leghe a patto che le modifiche non vadano ad impattare sugli altri campionati. Inoltre, il diritto d'intesa, che la federazione voleva riconoscere a tutte le Leghe, è stato riconosciuto solo alla A che potrà esercitarlo per quelle che sono le materie di specifica competenza. Le parti si riuniranno il prossimo 28 ottobre nel corso del consiglio federale, dal quale uscirà la proposta da portare in Assemblea.

