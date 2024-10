Poggibonsi, primo bilancio. Amministrazione Cenni al traguardo dei 100 giorni (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cento giorni dell’Amministrazione Cenni a Poggibonsi. L’elezione della sindaca rimanda al 24 giugno, l’insediamento della giunta al 10 luglio. Il 22 ottobre la terza data: "Un primo check che vogliamo condividere per misurarci con gli obiettivi su cui abbiamo da subito iniziato a lavorare", spiega Cenni nella conferenza stampa nel Palazzo Comunale, Sala del Consiglio, alla presenza del vice sindaco Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici, e degli altri componenti del team di governo, Enrica Borgianni, Elisa Tozzetti, Lisa Valiani, Filippo Giomini. Lanazione.it - Poggibonsi, primo bilancio. Amministrazione Cenni al traguardo dei 100 giorni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Centodell’. L’elezione della sindaca rimanda al 24 giugno, l’insediamento della giunta al 10 luglio. Il 22 ottobre la terza data: "Uncheck che vogliamo condividere per misurarci con gli obiettivi su cui abbiamo da subito iniziato a lavorare", spieganella conferenza stampa nel Palazzo Comunale, Sala del Consiglio, alla presenza del vice sindaco Fabio Carrozzino, assessore ai lavori pubblici, e degli altri componenti del team di governo, Enrica Borgianni, Elisa Tozzetti, Lisa Valiani, Filippo Giomini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

POGGIBONSI, ECCO LE ATTIVITÀ DI 100 GIORNI DI GOVERNO - Risorse raddoppiate per la manutenzione delle strade (960.000 euro in più), processo avviato per i Consigli di frazione e per aprire il punto prelievi a Staggia, tavolo insediato per il Patto per lo S ... (oksiena.it)

Comune di Poggibonsi: le attività di 100 giorni di governo - Il sindaco Susanna Cenni e la Giunta comunale del Comune Poggibonsi illustrano le principali azioni dei primi 100 giorni di governo ... (sienafree.it)

La sindaca Cenni presenta le attività di 100 giorni di governo - POGGIBONSI. Risorse raddoppiate per la manutenzione delle strade (960.000 euro in più), processo avviato per i Consigli di frazione e per aprire il punto ... (ilcittadinoonline.it)