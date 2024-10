Nuovo fuorionda di Bianca Berlinguer: “Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda” | VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Se fossi ancora lì (in Rai), oggi non sarei più in onda». Il clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer Al link il VIDEO completo: https://t.co/GYyBOghXH6#Striscialanotizia #ÈsemprecartaBianca #Rai #BiancaBerlinguer pic.twitter.com/hKNcCWS9Fw — Striscia la notizia (@Striscia) October 22, 2024 “Se fossi in rimasta in Rai, non sarei più in onda”. Lo dice Bianca Berlinguer in un fuorionda carpito da Striscia la Notizia. “Io se fossi rimasta lì non sarei più in onda, sono sicura, garantito. Perché non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi”, dice la giornalista mentre non è in onda durante la prima puntata di È sempre CartaBianca di domenica, il suo Nuovo programma domenicale in prima serata su Rete Quattro (spin-off del talk È sempre CartaBianca che continua ad andare in onda il martedì). “Non ce la faccio, non si può lavorare così. Tpi.it - Nuovo fuorionda di Bianca Berlinguer: “Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) «Seancora lì (in Rai), oggi nonpiù in». Il clamorosodiAl link ilcompleto: https://t.co/GYyBOghXH6#Striscialanotizia #Èsemprecarta#Rai #pic.twitter.com/hKNcCWS9Fw — Striscia la notizia (@Striscia) October 22, 2024 “Seinin Rai, nonpiù in”. Lo dicein uncarpito da Striscia la Notizia. “Io selì nonpiù in, sono sicura, garantito. Perché non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi”, dice la giornalista mentre non è indurante la prima puntata di È sempre Cartadi domenica, il suoprogramma domenicale in prima serata su Rete Quattro (spin-off del talk È sempre Cartache continua ad andare inil martedì). “Non ce la faccio, non si può lavorare così.

