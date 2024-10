Nuovo bando della Regione Friuli Venezia Giulia: 10 milioni per le assicurazioni contro il maltempo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Friuli Venezia Giulia ha avviato un’iniziativa di grande rilevanza per sostenere i propri cittadini nell’affrontare i danni causati dal maltempo. Si tratta di un bando da 10 milioni di euro, che offrirà un aiuto economico, calcolato in base all’indicatore della situazione economica equivalente , per incentivare la stipula di polizze assicurative contro eventi climatici avversi. L’annuncio è stato fatto a Trieste dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e dall’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, in un contesto di crescente preoccupazione per i fenomeni meteorologici estremi registrati negli ultimi anni. Gaeta.it - Nuovo bando della Regione Friuli Venezia Giulia: 10 milioni per le assicurazioni contro il maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha avviato un’iniziativa di grande rilevanza per sostenere i propri cittadini nell’affrontare i danni causati dal. Si tratta di unda 10di euro, che offrirà un aiuto economico, calcolato in base all’indicatoresituazione economica equivalente , per incentivare la stipula di polizze assicurativeeventi climatici avversi. L’annuncio è stato fatto a Trieste dal presidente, Massimiliano Fedriga, e dall’assessore al Patrimonio, Sebastiano Callari, in un contesto di crescente preoccupazione per i fenomeni meteorologici estremi registrati negli ultimi anni.

