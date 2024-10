Gaeta.it - Nuove frontiere nella terapia dell’asma: il ruolo dell’interleuchina-5 e le novità sanitarie

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il trattamentograve ha subito un significativo cambiamento grazie ai progressicomprensione dei meccanismi patogenetici di questa malattia. Recenti scoperte sull’uso-5 si stanno rivelando fondamentali nel miglioramento delle terapie disponibili. Durante l’evento “Highlights in Respiratory Diseases and Allergy” e il “World Congress of Asthma“, Fulvio Braido ha fatto il punto sugli sviluppi più recenti e sulle strategie per migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da asma e altre malattie respiratorie. Il cambiamento nel trattamentograve Laper i pazienti affetti da asma grave ha visto un notevole progresso negli ultimi due decenni.