Nicole Kidman in 'burnout' a causa delle scene di sesso in Babygirl: "Non volevo più avere orgasmi"

L'attrice Nicole Kidman ha svelato le conseguenze delle scene di sesso girate sul set di Babygirl, di cui è protagonista accanto a Harris Dickinson. Nicole Kidman ha parlato delle riprese di Babygirl, svelando che in più occasioni ha dovuto fermare le riprese perché stava affrontando un burnout a causa degli orgasmi. In un'intervista rilasciata a The Sun, la star australiana ha rivelato un retroscena molto particolare sulla realizzazione del film che le ha fatto conquistare il premio come Migliore Attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. I problemi di Nicole Kidman sul set In Babygirl l'attrice Nicole Kidman ha la parte di un CEO che mette a rischio la sua carriera, e la sua famiglia, iniziando una relazione extraconiugale con uno stagista, interpretato da Harris Dickinson.

“Ci sono stati momenti durante le riprese in cui pensavo ‘non voglio più avere orgasmi'” : Nicole Kidman racconta le sue sensazioni in Babygirl - – ha spiegato l’attrice in conferenza stampa – È una storia liberatoria, raccontata con lo sguardo di una donna. Kidman ha spiegato che sul set c’erano “condivisione e fiducia” ma anche momenti in cui desiderava stare sola e pensava di non volerlo più fare. Siamo tutti un pò nervosi. Ma realizzare il film con queste persone è stato delicato, intimo e molto, molto profondo”. (Ilfattoquotidiano.it)

