Mosca, 'forze nordcoreane? Chiedete a Pyongyang dove sono' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, non ha risposto a una domanda riguardo alla presunta presenza di forze armate nordcoreane in Russia, di cui hanno parlato gli Usa e la Nato. "Le forze armate della Repubblica popolare democratica coreana esistono, ma Chiedete per favore a Pyongyang dove esse si trovano", ha risposto Zakharova alla domanda di un giornalista durante una conferenza stampa.

