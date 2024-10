Morgan contro Asia Argento: «Come si permette di dire in tv che mi drogo e sono un padre assente?» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il cantautore ha replicato con un lungo sfogo all'ex compagna che ospite di Verissimo l'ha dipinto Come una persona che «è preda del suo ego» e ha «gravi problemi di dipendenza». Aggiungendo che quando la figlia Anna Lou era piccola, «lui non la vedeva mai» Vanityfair.it - Morgan contro Asia Argento: «Come si permette di dire in tv che mi drogo e sono un padre assente?» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il cantautore ha replicato con un lungo sfogo all'ex compagna che ospite di Verissimo l'ha dipintouna persona che «è preda del suo ego» e ha «gravi problemi di dipendenza». Aggiungendo che quando la figlia Anna Lou era piccola, «lui non la vedeva mai»

