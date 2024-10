Mo: Idf, decine di sospetti terroristi arrestati nel nord della Striscia di Gaza (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tel Aviv, 23 ott. (Adnkronos) - decine di sospetti terroristi sono stati arrestati dalle truppe israeliane durante un'operazione a Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane. L'esercito ha ordinato ai civili palestinesi di evacuare l'area, dove sono in corso pesanti combattimenti. Dall'inizio dell'operazione, all'inizio del mese, decine di migliaia di civili palestinesi hanno evacuato Jabaliya attraverso i corridoi umanitari designati da Israele, riporta il Times of Israel, che cita l'Idf. Negli ultimi giorni, le truppe dell'IDF hanno ucciso numerosi uomini armati e sequestrato armi nel quadro dell'operazione a Jabaliya. Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, decine di sospetti terroristi arrestati nel nord della Striscia di Gaza Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tel Aviv, 23 ott. (Adnkronos) -disono statidalle truppe israeliane durante un'operazione a Jabaliya, neldi. Ad annunciarlo sono le Forze di difesa israeliane. L'esercito ha ordinato ai civili palestinesi di evacuare l'area, dove sono in corso pesanti combattimenti. Dall'inizio dell'operazione, all'inizio del mese,di migliaia di civili palestinesi hanno evacuato Jabaliya attraverso i corridoi umanitari designati da Israele, riporta il Times of Israel, che cita l'Idf. Negli ultimi giorni, le truppe dell'IDF hanno ucciso numerosi uomini armati e sequestrato armi nel quadro dell'operazione a Jabaliya.

Nyt - 'in Iran decine arresti sospetti complici omicidio Haniyeh' - Decine di arresti, almeno oltre 20, sono stati compiuti in Iran alla ricerca di possibili complici e talpe nell'omicidio del leader politico di Hamas, Ismail Haniyeh, in una residenza protetta nel cuore di Teheran: lo scrive il New York Times - ... (Quotidiano.net)