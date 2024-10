Ilgiorno.it - Milano Innovation District. Dove sorgeva l’Expo cresce a pieno ritmo il West Gate degli uffici

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel cantieresi sta realizzando il MoLo, acronimo di “Mobility and logistic hub“, il 90% delle opere in cemento armato è stato completato e si lavora per la parte prefabbricata dell’edificio. Poco distante, nel cantiere Horizon (progettato da Piuarch e Waugh Thistleton Architects), proprio ieri mattina c’è stata la gettata di calcestruzzo per completare il solaio del podium. Poi anche qui, ultimati i primi due piani, gli altri sei piani saranno realizzati in legno. "È stato scelto il legno come materiale principale nella costruzione della struttura in quanto è considerato il materiale “carbon neutral“ per eccellenza", spiega Maria Beatrice Guglielmi, project manager Construction Horizon. Siamo nel, ossia nell’area occidentale di Mind, il distretto dell’innovazione che sta sorgendo trae Rho,una volta c’erano i padiglioni Expo.