Lapresse.it - Milano, inchiesta grattacieli: in rogiti inseriti risarcimenti per chi compra

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Uno ‘scudo’ da 1,8 milioni di euro contro le inchieste della Procura dicongiànei. È quanto si legge in uno degli atti divendita delle ‘Park Towers’ di via Crescenzago 105, i duedi 81 e 59 metri della Bluestone Crescenzago srl di Andrea Bezziccheri, finite sotto i fari della guardia di finanza dinell’, già conclusa e con sei indagati fra costruttori, architetti e funzionari del Comune di, per abusi edilizi e lottizzazione abusiva e che oggi ha portato anche alla contestazione della Corte dei Conti di un danno erariale da 300mila euro.