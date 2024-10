Messina e la laurea ad Emilio Isgrò: la parola, il primo dei diritti umani (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che le radici, i semi, la Sicilia siano fondamentali per Emilio Isgrò («io sono il frutto di innesti positivi, a cominciare dalla mia famiglia» ripete sempre) il Maestro ce lo dice alla fine della solenne cerimonia che nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina lo ha insignito del titolo di dottore honoris causa in Giurisprudenza. Custode della parola, che lui cancella Feedpress.me - Messina e la laurea ad Emilio Isgrò: la parola, il primo dei diritti umani Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Che le radici, i semi, la Sicilia siano fondamentali per(«io sono il frutto di innesti positivi, a cominciare dalla mia famiglia» ripete sempre) il Maestro ce lo dice alla fine della solenne cerimonia che nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi dilo ha insignito del titolo di dottore honoris causa in Giurisprudenza. Custode della, che lui cancella

Laurea Honoris causa in Giurisprudenza al Maestro Emilio Isgrò : "La parola è un diritto - difendiamola" - "La parola è un diritto, se la mettiamo in discussione rischiamo molto anche sul piano dei diritti democratici in generale. Quindi bisogna difenderla sia in una facoltà di Giurisprudenza come questa sia nel mondo dell'arte che in qualche modo ... (Messinatoday.it)

Sarà il barcellonese Emilio Isgrò a firmare le scenografie del Concertone della Notte della Taranta 2024 - Sarà Emilio Isgrò a firmare le scenografie del Concertone della Notte della Taranta 2024 . Ad annunciarlo è stato Massimo Bray, presidente della fondazione Notte della Taranta. «Abbiamo lavorato cercando di dare un segno culturale al concertone ... (Gazzettadelsud.it)