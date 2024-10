Lanazione.it - Medici, Dattolo confermato presidente dell’Ordine: “Battaglia contro le aggressioni"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Firenze, 23 ottobre 2024. “anche culturaleleaie al personale sanitario, difesa del sistema sanitario pubblico senza se e senza ma, impegno nella campagna per l’abolizione del reato di colpa medica”. Sono le tre priorità indicate da Pietro, che ieri sera è statodei, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze per i prossimi quattro anni. Elisabetta Alti, direttrice del Dipartimento dina generale della Ausl Toscana centro, è stata eletta vice. La nuova segretaria è Maria Antonia Pata, specialista in Dermatologia, mentre tesoriera è stata eletta Lucia Toscani, neurologa ospedaliera. Per la Commissione Albo(Cam) è stato elettoSergio Baglioni, supportato dal viceMassimo Martelloni, medico legale, e dal segretario Luciano Gabbani, geriatra.