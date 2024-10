Manovra 2025, mini rialzo 3 euro per pensioni minime (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La rivalutazione del governo ha evitato il taglio assegno di circa 10 euro al mese Sale a 617,89 euro la pensione minima dagli attuali 614,77 euro, circa 3 euro in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilancio consegnato oggi alla Camera, in base al quale la perequazione Sbircialanotizia.it - Manovra 2025, mini rialzo 3 euro per pensioni minime Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La rivalutazione del governo ha evitato il taglio assegno di circa 10al mese Sale a 617,89la pensionema dagli attuali 614,77, circa 3in più, per la rivalutazione per rispondere all'andamento dell'inflazione. E' quanto si evince dal ddl Bilancio consegnato oggi alla Camera, in base al quale la perequazione

