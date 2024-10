Lotto e 10eLotto, 275mila euro vinti nel Milanese (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – La Lombardia è stata la grande protagonista delle ultime estrazioni (consulta l’archivio vincite del SuperEnaLotto) di Lotto e 10eLotto con un tris di vincite da 275.500 euro complessivi. La più alta – 125.500 euro, a fronte di una spesa di 6 euro - è stata realizzata al Lotto, a Novate Milanese, grazie ad una quaterna sulla ruota Nazionale (con i numeri 7-17-67-77). Al 10eLotto la fortuna ha bussato a Sulbiate, in provincia di Monza-Brianza, con un "8” da 100mila euro nella modalità Frequente e una puntata da 4 euro. A Milano città, infine, sono stati vinti 50mila euro con un “9”. Ilgiorno.it - Lotto e 10eLotto, 275mila euro vinti nel Milanese Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Milano, 23 ottobre 2024 – La Lombardia è stata la grande protagonista delle ultime estrazioni (consulta l’archivio vincite del SuperEna) die 10econ un tris di vincite da 275.500complessivi. La più alta – 125.500, a fronte di una spesa di 6- è stata realizzata al, a Novate, grazie ad una quaterna sulla ruota Nazionale (con i numeri 7-17-67-77). Al 10ela fortuna ha bussato a Sulbiate, in provincia di Monza-Brianza, con un "8” da 100milanella modalità Frequente e una puntata da 4. A Milano città, infine, sono stati50milacon un “9”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La dea bendata bacia la Brianza : vinti 100 mila euro al 10eLotto - In Brianza c’è chi festeggia. Come riferisce Agipronews a Sulbiate ieri sono stati vinti 100 mila euro al 10eLotto. Una vittoria in seguito a un “8 Doppio Oro” in un'estrazione frequente. Da segnalare anche una vincita da 50mila euro a Milano con ... (Monzatoday.it)

Estrazione Lotto e 10eLotto : i numeri vincenti estratti oggi martedì 22 ottobre 2024 - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 22 ottobre 2024 Oggi, martedì 22 ottobre 2024, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 169 del 2024 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del ... (Tpi.it)

Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi 22 ottobre - Estrazione Simbolotto Lotto Superenalotto e 10eLotto di martedì 22 ottobre 2024, tutti i numeri vincenti: verifica se hai vinto Ecco le nuove estrazioni di Simbolotto, Lotto, Superenalotto e 10 e Lotto. Appuntamento con la prima estrazione ... (Calciomercato.it)