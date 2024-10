Lodo Guenzi festeggia a San Vito i 35 anni del Cral (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ultimo appuntamento di ottobre all’Arci Cral di San Vito al Tagliamento. Sabato 26 ottobre grandi festeggiamenti per i 35 anni di attività come Associazione. La giornata vedrà il susseguirsi di vari eventi dal pomeriggio e andrà avanti fino a tarda sera con dj set, live, food truck. Sul palco Pordenonetoday.it - Lodo Guenzi festeggia a San Vito i 35 anni del Cral Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ultimo appuntamento di ottobre all’Arcidi Sanal Tagliamento. Sabato 26 ottobre grandimenti per i 35di attività come Associazione. La giornata vedrà il susseguirsi di vari eventi dal pomeriggio e andrà avanti fino a tarda sera con dj set, live, food truck. Sul palco

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - giocava alla ricevitoria del suo bar senza versare gli introiti allo Stato : 50enne cinese condannata a 2 anni di reclusione - Monza, 22 Ottobre 2024 - Una 50enne cinese, imputata di peculato, è stata condannata dal tribunale di Monza a 2 anni di reclusione, con la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna sul certificato penale, alla confisca di ... (Ilgiorno.it)

Educazione ambientale : due appuntamenti a Rocca San Giovanni e San Vito Chietino - Sono previste il 23 e il 30 ottobre due giornate dedicate all’educazione ambientale, appuntamenti tematici che vedranno coinvolti cittadini e alunni. Il primo appuntamento riguarda Rocca San Giovanni il 23 ottobre alle ore 17.30: l’evento si terrà ... (Chietitoday.it)

Brindo al M5s - che in 15 anni non è riuscito a partorire una faccia che non sia un costante invito agli schiaffi - Preso com’ero dai quindici anni del Fatto Quotidiano mi sono perso i quindici anni del Movimento Cinque Stelle. Del resto sono nati per parto gemellare, monozigoti, per non dire siamesi. Ora festeggiano insieme l’età dell’acne e dell’onanismo ... (Ilfoglio.it)