Ilfattoquotidiano.it - “Le ricerche? Potrebbero fare la fine delle specie a rischio…”, a Roma la protesta dei precari del Cnr: “Dobbiamo essere stabilizzati”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Noi oggi siamo di nuovo qui per chiedere che la presidente Carrozza ci incontri e porti avanti un percorso di stabilizzazione.” Ad urlarlo al megafono è Antonio Sanguinetti, uno dei lavoratori del CNR e membro del Coordinamentouniti, che mercoledì mattina, insieme a Cgil, Cisl e Uil, si è unito in presidio davanti al Consiglio Nazionale. Obiettivo chiedere l’assunzione dei, che dicono in piazza, sono oltre 4 mila, quasi un terzo dei lavoratori. “Molti di noi – continua Sanguinetti – lavorano con i fondi Pnrr che, come sappiamo, sono fondi a scadenza. Secondo le previsioni, realizzate dallo stesso ente, nei prossimi anni andranno in pensione 1500 lavoratori. La presidente cosa vuole? Sostituirli oppure no? Questo noi oggi le chiediamo.” Il CNR è il principale ente pubblico di ricerca italiano.