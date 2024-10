Lavoro: Calderone, 'da novembre percettori Naspi entrano in sistema politiche attive' (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - Da novembre i disoccupati saranno automaticamente inseriti nel nuovo sistema di politiche attive. Lo annuncia il ministro del Lavoro, Marina Calderone, in una intervista su Il Sole 24 Ore. "A novembre in piattaforma entreranno in automatico i nuovi beneficiari di Naspi e Dis-Coll, mentre nell'ultimo decreto flussi è stato previsto che chi arriva in Italia con un permesso di Lavoro sia d'ufficio iscritto nel sistema per l'inclusione sociale e lavorativa. Che diventa anche lo strumento per gestire l'accompagnamento al Lavoro di chi denuncia o collabora nelle indagini per far emergere il caporalato". Calderone fa riferimento alla nuova piattaforma Siisl che utilizza anche l'AI per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di Lavoro. Liberoquotidiano.it - Lavoro: Calderone, 'da novembre percettori Naspi entrano in sistema politiche attive' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - Dai disoccupati saranno automaticamente inseriti nel nuovodi. Lo annuncia il ministro del, Marina, in una intervista su Il Sole 24 Ore. "Ain piattaforma entreranno in automatico i nuovi beneficiari die Dis-Coll, mentre nell'ultimo decreto flussi è stato previsto che chi arriva in Italia con un permesso disia d'ufficio iscritto nelper l'inclusione sociale e lavorativa. Che diventa anche lo strumento per gestire l'accompagnamento aldi chi denuncia o collabora nelle indagini per far emergere il caporalato".fa riferimento alla nuova piattaforma Siisl che utilizza anche l'AI per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da novembre i percettori di Naspi e Dis-Coll entrano nel circuito delle politiche attive del lavoro - A partire da novembre i percettori di Naspi entreranno nel circuito delle politiche attive del lavoro. Lo annuncia la ministra del Welfare Marina Calderone in un’intervista al Sole 24 Ore. I disoccupati saranno quindi inseriti nel nuovo sistema. ... (Open.online)

Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024 : scopri le previsioni su Amore - Salute e Lavoro per tutti i segni - Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024: ecco le previsioni su Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni. L'oroscopo cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ognuno dei quali è associato a un animale dello zodiaco cinese. Il segno zodiacale di una ... (Gazzettadelsud.it)

Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024 : scopri le previsioni su Amore - Salute e Lavoro per tutti i segni - Oroscopo cinese per il mese di novembre 2024: ecco le previsioni su Amore, Salute e Lavoro per tutti i segni. L'oroscopo cinese si basa su un ciclo di 12 anni, ognuno dei quali è associato a un animale dello zodiaco cinese. Il segno zodiacale di una ... (Gazzettadelsud.it)