La signora in rosso e il maquillage sul dance floor

Copertina shock curata da Riccardo Bellei e dal team di Shipmate, il capolavoro visivo del progetto. Avvolta in un vaporoso manto di tulle rosse – sguardo sognante e sigaretta tra le labbra.

Momenti di tensione in città : signora investita finisce in codice rosso al Perrino - BRINDISI - Momenti di tensione questa mattina in città. Una 74enne, C.P., è stata investita accidentamente da una Hyunday Jazz in via Bastioni san Giacomo, riportando un trauma cranico ed un occhio tumefatto. Sin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi: nei momenti successivi... (Brindisireport.it)

Zoe Kravitz - signora in rosso per il suo debutto da regista - Alla prima londinese di Blink Twice, pellicola che vede il suo esordio come regista, Zoe Kravitz ha scelto un Saint Laurent fiammante. Accanto a lei papà Lenny (scollatissimo), Channing Tatum (elegantissimo) e tante altre celebrities. (Vanityfair.it)

Cala il mistero sulla “signora in rosso” : il giallo nella Torino esoterica degli Anni Novanta. L’archiviazione senza aver trovato l’assassino - Giorgio Capra venne anche incarcerato nel 1994 per il delitto, ma uscì dopo poche settimane perché aveva un alibi per quella sera, era a casa di sua madre a Valdellatorre anche se tra le prove contro di lui c’erano dei foglietti con sopra scritto i tempi di percorrenza del tragitto. Era il 15 settembre del 1991 e da allora Franca Demichela è ricordata come la “signora in rosso”. (Ilfattoquotidiano.it)